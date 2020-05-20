знакомство с нашим Стоматологом - гигиенистом

Во время вашего первого осмотра и чистки зубов наш гигиенист проверит и оценит вашу историю болезни, чтобы определить, существуют ли какие-либо медицинские условия, которые могут повлиять на ваше лечение. При каждом последующем посещении Доктор оценивает ваше здоровье полости рта и отмечают любые изменения.



Каждое новое посещение пациента начинается с того, что наши специалисты проводят рентгенографию.

Если вы беременны или имеете заболевание, которое не позволяет вам сделать рентген, пожалуйста, отметьте это в своей истории болезни.

Если вы сделали рентген в течение последних 12 месяцев, отправьте его в нашу стоматологическую клинику

E-mail: g@smileclinic.su или принисите диск с исследованием с собой.

Наша цель - не делать рентген, а иметь диагностический материал, чтобы мы могли предоставить Вам - нашим пациентам, комплексное стоматологическое обследование и составить полноценный план лечения.

Врач проведет обследование на предмет выявления рака полости рта и поражений полости рта, а также проведет обследование на наличие оральных симптомов других серьезных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет.

Один из наших стоматологов проведет проверку вашего зубного ряда (осмотр зубов) на предмет возможного нового и повторного кариеса. Если таковое будет обнаружено, вам объяснят условия и варианты лечения.

Во время обследования пародонта ваши десны будут оцениваться на наличие признаков заболевания десен путем измерения пародонтальных карманов с помощью зонда.

Наши гигиенисты обучены и сертифицированы для применения местной анестезии для устранения дискомфорта во время лечения, хотя это редко требуется, поскольку они имеют очень "легкую руку" а значит и очень нежное прикосновение. Как правило, простое применение десенсибилизаторов обеспечивает комфортную чистку зубов.

В конце вашего визита стоматолог гигиенист обучит, рассмотрит и усилит методы правильной гигиены полости рта, включая эффективную чистку и использование зубной нити.

Наши пациенты предпочитают лечиться у одного и того же стоматолога. Что касается гигиенических назначений, мы поддерживаем то же самое. Наличие у вас тех же профессионалов, работа с вами регулярно развивает взаимопонимание и преемственность стоматологической помощи и знание индивидуальных потребностей каждого пациента.

Сначала зубной гигиенист определит участки зубного камня и зубного налета. Зубной налет - это мягкая пленка, покрывающая ваши зубы, которую можно удалить путем правильной чистки зубов, зубного камня или затвердевшего зубного налета, которую можно удалить только с помощью стоматологических инструментов.

После этого гигиенист удалит видимые отложения на камне с помощью нашей ультразвукового аппарата, ультразвукового скейлера, который распыляет воду. Следующая часть чистки зубов выполняется с использованием ручных инструментов, называемых скейлерами. Гигиенист очистит все поверхности ваших зубов - даже крошечные промежутки между зубами и вдоль линии десен, где собираются зубной налет и зубной камень, и бактерии, вызывающие заболевания десен.

Последняя часть чистки зубов выполняется с помощью профилактической пасты. Профилактическая паста имеет лучшее качество, которое растворяется в более тонкой текстуре, поскольку она удаляет остаток зубного налета с ваших зубов. Это та часть, которая нравится пациентам больше всего, потому что именно здесь зубы становятся яркими, блестящими и гладкими.

Во время чистки зубов, гигиенист также обращает внимание на участки, где скопились зубной налет и зубной камень. Эти области указывают на то, что вам необходимо использовать лучшие методы чистки зубов и зубной нити для поддержания здоровья зубов и десен между визитами к стоматологу. После завершения чистки зубов, гигиенист рассмотрит эти области вместе с вами и предоставит рекомендации, которые помогут вам исправить технику чистки, чтобы вы могли поддерживать правильную гигиену полости рта.

Мы предлагаем пакетную плату за услуги осмотра, консультации и профессиональной чистки зубов в размере 15000 рублей в год. Если вы здоровый пациент, который не требует частого стоматологического осмотра и лечения, вы можете оплтить и записаться на плановый осмотр и чистку зубов один раз в шесть месяцев. стоимость чистки зубов, во втором случае составит 11000 рублей за 2 запланированных визита.

Чтобы обеспечить надлежащую стоматологическую помощь нашим пациентам, первое посещение включает в себя цифровую рентгенографию полости рта (с панорамной рентгенографией), комплексное обследование зубов, консультации по питанию, инструкции по гигиене полости рта и чистку зубов.

Большинство страховых компаний покрывают чистку дважды в течение календарного или полисного года иначе говоря один раз в каждые шесть месяцев.

Мы рекомендуем пациентам заранее предоставить нам информацию о своей стоматологической страховке, чтобы мы могли дать вам наиболее точный ответ.

Визит нового пациента обычно длится от 1 часа до 1 часа 15 минут. Назначение отзыва для существующего пациента длится 45 минут.

Нужно ли принимать антибиотик перед чисткой зубов?

Как правило, чистка зубов и другие стоматологические процедуры не требуют премедикации антибиотиками, если только пациент не перенес недавнюю операцию, где был установлен протез или клапан сердца. Окончательное решение по этим вопросам принимает врач пациента.

Почему существуют разные виды чистки зубов?

Существует только одна зубная процедура, которая является чистка зубов, профилактика или иначе - профессиональная гигиена полости рта. Все другие процедуры, хотя могут упоминаться как чистки, являются обработками пародонта. Причина, по которой их называют «чистками», заключается в том, что процесс лечения напоминает обычную чистку зубов, которая нам знакома. Пожалуйста, читайте дальше, чтобы узнать, что влечет за собой эти процедура.

профилактическая чистка зубов

- это обычная чистка зубов, проводимая каждые 6 месяцев гигиенистом или стоматологом. Этот тип чистки зубов предоставляется здоровым пациентам для удаления налета и зубного камня, скопившихся над линией десны.

ПОЛНОЕ, УЛЬТРАЗВУКОВОЕ, УТДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ

- это процедура «предварительной очистки». Она проводится ТОЛЬКО у пациентов с очень серьезным образованием камней, почти зарастающих зубами и деснами. Эта процедура выполняется до обследования и может потребовать дополнительной чистки зубов и / или лечения пародонта.

ЗАКРЫТЫЙ ИЛИ ОТКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ

- это медицинская манипуляция очищения пространства между зубом и десной . Он назначается для лечения ранних стадий заболевания десен или в качестве предварительного лечения перед хирургическим лечением пациентов с более тяжелыми заболеваниями десен. Процедура провдится нашим зубным гигиенистом или нашим пародонтологом. Цель состоит в том, чтобы достичь ниже линии десны и удалить зубной камень и бактерии, которые накапливаются на корнях или рядом с ними. Вам также могут понадобиться антибиотики, чтобы убить труднодоступные бактерии. Чтобы узнать больше о заболевании пародонта и его лечении, посетите раздел Пародонтология.

ЧИСТКА + ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСНЫ

- это чистка пародонта, которую может проводить стоматолог-гигиенист или пародонтолог. Периодонтальное обслуживание назначается вместо профилактики чистки зубов пациентам с анамнезом любого типа заболевания десен. В отличие от регулярной чистки зубов, частота периодического обслуживания варьируется. В зависимости от тяжести заболевания десен врач решит, должен ли пациент проходить лечение каждые 3 или 4 месяца.

Как часто мне нужно чистить зубы?

Вам следует чистить зубы каждые шесть месяцев, чтобы предотвратить разрушение зубов и заболевания десен, которые являются основной причиной потери зубов у взрослых. Между чистками обязательно регулярно чистите и пользуйтесь зубной нитью, используя правильную технику, и старайтесь избегать сладких закусок, которые могут привести к размножению бактерий.

Поможет ли чистка зубов лечить заболевания десен?

Если у вас легкое раннее заболевание десен или гингивит, вам может потребоваться периодонтальное обслуживание, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания. Вам будет предложено посещать стоматолога 3-5 раз в год, чтобы убедиться, что процедура эффективна для предотвращения прогрессирования заболевания.

Какие вопросы я должен задать во время и после осмотра зубов?

У меня есть заболевание десен?

Насколько глубоки мои карманы?

Есть ли признаки рецессии десны?

Я чересчур чистить?

Я скрипеть зубами?

Могу ли я увидеть демонстрацию правильной техники чистки зубов и зубной нити?

Почему мне нужно пройти обследование и рентген при первом посещении?

Будучи одной из лучших стоматологий в Краснодаре с более чем 14-ти летним опытом работы, Smile Clinic разработала собственные принципы для обеспечения наилучшей стоматологической помощи нашим пациентам. Как только вы войдете в нашу стоматологию, мы возьмем на себя ответственность за ваше благополучие. Однако, не имея рентгеновского зрения, ни наши гигиенисты, ни наши врачи не могут гарантировать здоровье ваших зубов. Старая пломба, которая кажется здоровой, может иметь внутренний распад, который не всегда можно обнаружить, просто взглянув на зуб. Периапикальная патология, формирующаяся на кончике корня зуба, которая могла быть травмирована во время игры в мяч (или иной другой контактной игры), не может быть диагностирована и не будет обнаружена до тех пор, пока нерв не умрет, и в этом случае вы можете закончить лечением корневого канала или, что еще хуже, удалением такого зуба.

Как предотвратить кариес?

Чистить зубы два раза в день и использовать зубную нить, по крайней мере, один раз в день перед сном.

Используйте дополнительные чистящие средства (средства для ополаскивания зубов и т.д.) в соответствии с рекомендациями вашего стоматолога.

Проводите чистку зубов и осмотр каждые 6 месяцев.

Соблюдайте здоровую диету с низким содержанием сахара и кислой пищи.

Лечение фтором помогает сделать зубы более устойчивыми к кариесу.

Герметики, наносимые на детские зубы, помогают предотвратить разрушение зубов в глубоких бороздках и ямах

Чистка зубов в Краснодаре

Домашний режим

Чистка зубной щеткой

Используйте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы не нанести для ваших зубов. Используйте маленькую щеточную головку. Это обеспечит вам лучший доступ даже к задним зубам. Как только щетина изнашивается, замените зубную щетку новой.

Используйте зубную пасту с малыми размерами образива, это все, что вам нужно. Наличие большего количества зубной пасты не означает, что вы будете лучше чистить зубы, а хорошая зубная щетка будет.

При чистке зубов держитесь за зубную щетку под углом 45 градусов и перемещайте ее поступательными движениями от десны к зубу, не торопясь, захватывая все области между зубами и поверхность каждого зуба. Хорошая чистка длится две минуты. Почистите также внутреннюю и жевательную поверхности всех ваших передних и задних зубов. Почистите язык и верхнюю часть рта, прежде чем полоскать.

Не глотайте зубную пасту. Тщательно прополощите рот водой после окончания чистки.

Для оптимальной гигиены полости рта важно тщательно чистить зубы зубной нитью и ежедневно.

Для некоторых пациентов мы рекомендуем дополнения к ручной чистке и чистке зубной нитью. Мы одобряем безалкогольное фторсодержащее средство для полоскания рта и использование зубных щеток с электроприводом, так как некоторые марки таких механизмов намного мягче, чем ручные щетки, и гораздо эффективнее удаляют зубной налет.